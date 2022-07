O pré-candidato a deputado federal Gylwander Peres (PSD) esteve neste final de semana visitando a região do Bico do Papagaio. Dentre as visitas, ele prestigiou a Praia de Carrasco Bonito ao lado da senadora Kátia Abreu e cumprimentou os turistas e moradores da região. O pré-candidato destacou o turismo como um dos pilares forte do Tocantins na geração de emprego e renda.

da redação

“E que festa bonita fizeram os carrascoenses, na Praia Salinas do Bico! Depois de dois anos de pandemia, é emocionante voltar com tudo para uma das épocas mais bonitas do nosso Tocantins. Nosso estado é lindo demais e o turismo é uma fonte de renda que temos aqui e precisa ser explorado e divulgado com veemência para atrair mais pessoas as nossas belezas naturais”, disse Gylwander.