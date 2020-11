Ao lado de Josi Nunes, Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura destaca compromisso com a agricultura familiar

Acompanhada do presidente do Republicanos no Tocantins e secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Cesar Halum, a candidata a prefeita de Gurupi Josi Nunes reforçou neste domingo, 8, seu compromisso de apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar, criando as condições para que os agricultores possam viver com dignidade, por meio da comercialização de seus produtos.

por Redação

“Nós daremos todo o apoio para que os nossos agricultores tenham capacitação, apoio técnico e capital. Vamos criar o banco do empreendedor para que o agricultor familiar possa ter capital para poder produzir. Depois da produção, é importante que tenha condições de fazer o transporte desse produto dos assentamentos para as feiras”, destacou Josi Nunes.

Durante visita à Feira da Rua 7, ela também assegurou que vai apoiar os feirantes de Gurupi.

“Vamos manter e ampliar as feiras. Nós temos as feiras de quinta até domingo. Vamos manter um diálogo muito aberto com os produtores rurais para que nós possamos fazer mais eventos para que eles possam comercializar os seus produtos. Além disso, é nosso compromisso promover a compra direta, ou seja, a Prefeitura comprar os produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, assistência social e demais secretarias que possuam esta demanda”, garantiu Josi Nunes.

Outro compromisso de Josi Nunes para fortalecer a agricultura familiar é garantir os meios para que os produtores possam comercializar o excedente para outros municípios. “Para isso, vamos aperfeiçoar, complementar, concretizar, na verdade, o Ceasa [Central de Abastecimento de Gurupi] para que esses produtos também sejam comercializados ali, dando, assim, todo o apoio ao agricultor familiar para que ele possa produzir, comercializar, ter sua vida e sua renda com dignidade”, frisou.

Os compromissos firmados por Josi Nunes junto aos agricultores vêm ao encontro do sonho de gurupienses como Joaquim Borges, 71 anos, que é feirante há mais de 20 anos. “No dia 15 de novembro, o povo de Gurupi vai avaliar a capacidade e a experiência de Josi Nunes por ser uma filha de Gurupi. Acredito que ela, sim, apoiará os feirantes que mais necessitam do poder público”, pontuou.

Garantia de apoio

Ao lado de Josi Nunes na visita à feira, Halum defendeu que ela é a melhor escolha para Gurupi e tem capacidade e meios para fazer uma grande administração. “Nós do Republicanos estamos aqui unidos a Josi Nunes por entendermos que ela é a melhor para a cidade de Gurupi. Ao longo da sua vida, da sua história, construiu pontes entre as demandas do povo e as soluções que o Governo pode dar. Construiu um batalhão de amigos na vida pública, tem experiência, foi deputada estadual, deputada federal, ela sabe onde buscar os recursos, sabe como aplicar os recursos e ela tem amigos que vão abrir as portas em todos os setores para ela, dentro do Tocantins e dentro do Brasil. Tem apoio político, tem apoio solidário e é, acima de tudo, uma mulher do bem, que tem um passado limpo, honesto, que tem tradição de família dentro da cidade de Gurupi”, destacou.

Na condição de secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, ele também se colocou como um aliado para o fortalecimento da agricultura familiar em Gurupi. “Eu estou numa situação hoje que posso ajudar muito e, evidentemente, esse é um setor que nos preocupa. Com o efeito da pandemia, queda de orçamento, houve dificuldade a agricultura familiar. Esse povo está no sacrifício. Precisamos recuperar a economia deles e a Josi terá todo o apoio para isso. Ela construiu isso, portanto, nós estamos conscientes de que ela será uma excelente gestora para esta cidade”, assegurou.

Visita

Após a visita à feira, Josi visitou a Associação dos Produtores Rurais da Região das Três Lagoas (Agrivida), que reúne um total de 22 chácaras. Lá, a candidata garantiu o apoio do Poder Público no sentido de levar para a região transporte público para que os agricultores possam comercializar os seus produtos nas feiras, maquinários, poços artesianos e selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

A presidente da associação, Teresinha de Jesus Cirqueira, comemorou o apoio garantido por Josi aos agricultores. “Ela [Josi Nunes] é uma pessoa muito humana, experiente, foi deputada estadual, federal, e saberá bem como viabilizar os recursos para serem investidos na agricultura familiar. Estamos precisando de uma prefeita mulher, que tenha um olhar diferenciado para as necessidades do povo”, concluiu.