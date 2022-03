O pré-candidato a governador do Tocantins, Ronaldo Dimas, retornou ao Partido Liberal (PL) durante reunião em Brasília, no início da tarde desta quinta-feira (31) em Brasília.

da redação

“O nosso foco é montar uma ampla aliança eleitoral que nos dê condições de governabilidade e de parcerias políticas-administrativas para que possamos fazer uma transformação completa do Tocantins”, destacou Dimas, ao explicar a filiação.

O encontro contou com a presença do deputado federal Tiago Dimas (Podemos) e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional.