Nesta sexta-feira (11) o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, estará cumprindo agenda em Araguaína para visitar as obras do projeto de qualificação do aeroporto da cidade e do novo Centro de Convenções. O evento é articulado pelo ex-prefeito da cidade e pré-candidato ao governo do Tocantins, Ronaldo Dimas

da redação

Os dois projetos foram iniciados na segunda gestão de Ronaldo Dimas à frente do município e agora vem sendo tocados pelo prefeito Wagner Rodrigues (Solidariedade), sucessor do pré-candidato a governador. Depois, a visita do ministro será aproveitada para que os prefeitos e prefeitas da região façam uma apresentação dos potenciais turísticos de cada cidade e uma reunião está sendo organizada pelo deputado federal Tiago Dimas e Wagner.