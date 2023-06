Share on Twitter

Share on Facebook

O tema deste ano é “Governança e Constitucionalismo Digital” e serão discutidos os desafios, visões e diferentes aplicações de tecnologias como fator estratégico de governança para produzir conhecimento e inovação, em busca da melhoria da qualidade de vida.

Estão na programação apresentações do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de ao menos 6 ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluindo Fernando Haddad (Fazenda). Além disso, participarão ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal).

O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Indústria) também está entre os palestrantes. Na ocasião Wanderlei esteve ao lado de seus colegas governadores, Ronaldo Caiado (Goiás) e Tarcísio Freitas (São Paulo).