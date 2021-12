Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

Em agenda institucional para prestigiar a formatura de alunos do Colégio Militar, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, aceitou o convite da prefeitura Josi Nunes para participar da inauguração da iluminação pública do perímetro urbano da BR-153.

“Vim dizer para vocês que eu estou à disposição e nunca vai faltar a minha disposição de fazer uma boa relação institucional com Gurupi e com o Tocantins”, disse o governador em discurso durante a inauguração.

Segundo a prefeitura, foram implantados 216 postes de aço galvanizado, com altura de 12 metros, com braços de 3 metros de cumprimento, luminárias de LED de alta potência e um novo sistema de cabeamento elétrico subterrâneo.

A prefeita, Josi Nunes, explicou que a obra teve início em março e foram investidos cerca de R$ 1,300 milhão. “É uma obra importante, esperada, conseguimos realizar este ano, é uma obra que promove segurança e beneficia a todos”, ressaltou, agradecendo ao empenho de toda equipe da Secretaria de Infraestrutura.

O secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, relembrou a série de furtos ocorridos no trecho, o que dificultou muito a entrega desta obra, mas com muito empenho da gestão e equipe foi concluída com sucesso. Ele ainda falou de outros serviços feitos na cidade que estão melhorando a iluminação pública da Capital da Amizade.

Participaram da solenidade, além da prefeita Josi Nunes e do Governador Wanderley Barbosa, o deputado federal, Carlos Gaguim; o presidente da Assembleia do Tocantins, deputado estadual, Antônio Andrade; a deputada estadual, Cláudia Lélis; os vereadores Ivanilson Marinho, Jair Sousa, Matheus Monteiro, Ronaldo Lira, Davi Abrantes, André Caixeta, Rodrigo Ferreira, Colemar da Saborelle; Zezinho da Lafiche e Débora Ribeiro.