Ao lado da esposa Aline, Gutierres reforça compromisso com o cuidado da mulher durante

A avenida Goiás, em Gurupi, ganhou um colorido diferente na manhã deste sábado, 24, com uma grande caminhada realizada pelo candidato a prefeito Gutierres, pelo candidato a vice Eduardo Fortes e seus apoiadores. A cor da vez foi a rosa, em alusão ao mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama.

da redação

As mulheres apoiadoras do 40, lideradas pela esposa de Gutierres, Aline Moreira, e a esposa do candidato a vice, Kadyan Gonzaga, seguiram em caminhada pela principal avenida da cidade. No meio da caminhada, depois de uma oração, balões cor de rosa foram soltados e subiram aos céus de Gurupi.

O objetivo segundo Aline é incentivar o autocuidado. “Temos que chamar a atenção daquelas mulheres que se dedicam ao cuidado do próximo e se esquecem delas mesmas. Sabemos da importância do diagnóstico precoce e que essa atitude pode salvar vidas. Nós vestimos essa camisa como uma forma de demonstrar que a vida vale muito”, afirmou.

Gutierres falou sobre prioridades, enumerando a saúde da mulher como uma delas. “ Inauguramos a clínica especializada para mulheres, enquanto secretário de saúde, nos preocupamos em dar tratamento digno para que as mulheres encontrassem apoio no município. Isso vai continuar”, reforçou Gutierres.