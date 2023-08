Share on Twitter

A ex-senadora Kátia Abreu (Progressistas) concedeu uma entrevista ao Globo Rural neste último final de semana e falou sobre os impactos do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), no qual permaneceu fiel à ex-presidente até o fim. “Fiquei ao lado da Dilma até o fim, e faria tudo de novo, mesmo com todos os prejuízos políticos e materiais que eu tive, porque prejuízos emocionais e de princípios eu não tive nenhum. Fui punida pela minha maior qualidade, que é a honestidade, a lealdade”.

Perguntada sobre seu maior prejuízo ela destacou que foi a urna. “Eleitoral. Eu me elegi duas vezes senadora, o que é um grande feito. Nós só temos cinco mulheres reeleitas no Senado Federal em 200 anos, e eu fui uma delas. Mas é claro que as pessoas que tinham aversão ao PT confundiram tudo. Todo mundo esqueceu que Roberto Rodrigues também tinha sido ministro, que [Francisco] Turra já tinha sido ministro, que um monte de gente da direita tinha sido ministro da esquerda”, disse.