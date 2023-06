Por Wesley Silas

Enquanto o deputado estadual Eduardo Fortes (PSB) se fortalece no parlamento estadual com participações importantes como a presidência da bancada da Agroindústria, projetos sociais como Horta comunitária e Atleta dos Amanhã; o líder do governo na Assembleia, Eduardo do Dertins tem fortalecido sua presença em Gurupi por meio das ações do Associação Roda Viva. Partindo-se do pressuposto no que tange as parcerias, defendidas pela prefeita Josi, tanto Fortes como Dertins têm em comum condições de possibilidades de andar juntos com a prefeita Josi nas eleições de 2024, devido aos convênios com o município e presença da prefeita nas ações destes dois deputados.

Por vezes se repete nos bastidores que Eduardo Fortes, “apesar de ter seu nome em destaque nas pesquisas dos grupos políticos”, ele mostra que pretende se dedicar no parlamento estadual para consolidar as bandeiras do seu grupo ajudando eleger prefeitos, pois pretendem ter forte presença nas eleições de 2026. Já Dertins, como foi ventilado neste Portal tem como linha de frente sua esposa, a odontóloga Leila Bonagura e não é descartada a possibilidades de participar de uma chapa majoritária em 2024, que oferecerá apenas uma vaga para três lideranças, caso aconteça uma aliança. No entanto, voltando aos bastidores, pessoas ligadas ao deputado afirmam que Leila como vice de Eduardo Fortes seria “excelente para Dertins” pois tiraria Fortes de cena [disputa da deputado], teria sua esposa como vice e espaço para se fortalecer, anda mais, em Gurupi.

Gutierres e Laurez

Em meio as indefinições diante as nuances da discussão quando se trata dos reflexos das eleições de 2024 nas eleições de 2026, o do deputado Gutierres Torquato, aliado de primeira hora do governador em exercício, Laurez Moreira, também se tornou protagonista na Assembleia Legislativa por meio participações importantes como a presidência de frente do Agronegócio lançada no mês passado prestigiada por nomes de peso da política nacional e estadual como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Governador Wanderlei Barbosa, do vice-presidente da CNA Muni Lourenço e do presidente da Federação da Agricultura do Tocantins (FAET), Paulo Carneiro. Em Gurupi tem como braço forte o Instituto Gratidão e, apesar do silêncio de Laurez Moreira sobre as eleições municipais de 2024 em Gurupi, a certeza é que o grupo tem como principal foco se fortalecer [elegendo prefeitos na região sul e sudeste] visando as eleições de 2026 com a candidatura natural de Laurez ao governo e de Wanderlei a uma das duas vagas do senado.