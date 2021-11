por Redação

O encontro teve como objetivo fomentar parceria com o Poder Legislativo e apresentar o modelo de trabalho da entidade. Segundo a chefe geral da Embrapa Tocantins, Danielle de Bem, a unidade detém um mandato nacional de pesca e aquicultura, mas apresenta fortes ações em pecuária leiteira, de corte, grãos (soja, milho e arroz), algodão e mandioca.

O presidente da Casa ainda colocou a TV Assembleia à disposição para divulgação das ações e projetos da Embrapa Pesca e Aquicultura, além de sugerir a realização de audiência pública na Casa de Leis com vistas a apresentar e debater com os produtores rurais o trabalho desenvolvido pela unidade no Tocantins e suas aplicações práticas como geradora de emprego e renda. A data da audiência ficou definida para o dia 2 de dezembro, às 9 horas.

Antonio Andrade disse que a audiência pública é uma oportunidade para tirar as dúvidas dos produtores rurais do Estado.

“É uma condição para a Embrapa fazer seus esclarecimentos referentes à piscicultura, à criação de gado, à plantação de soja e a outras atividades agrícolas, a fim de que o pequeno agricultor conheça novas tecnologias para aumentar sua renda”, comentou.

“O encontro gerou várias oportunidades para estreitar as relações com o Poder Legislativo do Estado, gerando ações para fomentar a agropecuária no Tocantins e, assim, aumentar a renda e o índice de desenvolvimento do nosso Estado”, avaliou Danielle de Bem.

O encontro contou com a presença de todos os membros da gestão da Embrapa Pesca e Aquicultura: chefe geral, Danielle de Bem; chefe adjunto de Administração, Luciano do Carmo; chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento, Alicia Maria Lundstedt; e chefe adjunto de Transferência de Tecnologia, Daniel Fragoso.