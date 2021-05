por Redação

Segundo o vereador Clebinho Cavalcante (DEM), de Caseara, a Associação vai fortalecer os vereadores e municípios do Vale do Araguaia.

“Hoje apresentamos ao presidente da Casa de Leis, deputado Antonio Andrade (PTB) e ao governador, Mauro Carlesse (PSL), a ideia da Associação e no primeiro encontro do Legislativo do Tocantins, em Divinópolis, vamos discutir as metas da instituição”, explicou o Vereador.

Entusiasta e apoiador da iniciativa, o deputado Antonio Andrade, além de oferecer o espaço para que o evento acontecesse, convidou o governador Mauro Carlesse. A presença do líder Executivo Estadual deu ainda mais brilho e fortaleceu a criação da União dos Vereadores do Vale do Araguaia. “Fiz questão de convidar o Governador que sempre se mostrou ser municipalista. Queremos aproximar os poderes Executivo Estadual, Legislativo Estadual e Municipal com objetivo de minimizar o sofrimento das pessoas que precisam dos serviços do Estado e municípios”, destacou o presidente.

Participaram do encontro representantes dos municípios de Dois Irmãos, Lagoa da Confusão, Nova Rosalândia, Abreulândia, Cristalândia, Caseara, Divinópolis, Miranorte, Araguacema, Barrolândia, Marianópolis, Palmas. Também estiveram presentes os deputados, Fabion Gomes (PL), Nilton Franco (MDB) e Vanda Monteiro (PSL).