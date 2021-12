por Redação

Foram realizadas 158 sessões, entre ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais. Nestas sessões foram apresentados um total de 383 proposituras, entre Projetos de Lei da Casa (276), Medidas Provisórias (21), Proposta de Emendas Constitucional (4), Projetos de Decreto Legislativo (28), entre outros.

Ainda foram apresentados 2.323 requerimentos, sendo que destes, 1.765 foram aprovados. Os números, segundo o Presidente, falam por si.

“Nunca deixamos de cumprir nossas atividades, mesmo com a pandemia, esta é uma demonstração de respeito aos tocantinenses e também por entendermos a importância do papel do Parlamento Estadual para desenvolvimento do Tocantins”, ressaltou o Presidente.