O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, participou na manhã desta segunda-feira, 06, de eventos em homenagem à primeira capital do Tocantins, Miracema.

O primeiro compromisso do Deputado foi com a inauguração do Polo de Educação a Distância da Universidade Aberta do Brasil – UAB e do Centro Vocacional Tecnológico – CVT.

No local, são realizadas, desde 2020, as aulas presenciais e acompanhamento pedagógico de estudantes, do curso de licenciatura em Matemática, ofertado pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Além disso, é realizado o acompanhamento e a orientação para os estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Em seguida, Andrade, acompanhou o governador em exercício, Vanderlei Barbosa, em uma visita ao Hospital Regional de Miracema. Segundo informou o Governador, a ideia é concluir a ampliação da unidade, ele determinou que a obra comece imediatamente. Logo após a conclusão da ampliação, UTIs definitivas serão implantadas no hospital.

Por fim o Presidente da Aleto participou da entrega de mobiliários para 8 unidades de ensino de Miracema do Tocantins. Ao todo, serão entregues 2.485 conjuntos-alunos para atender à demanda das escolas.

Durante sua fala ao público presente, Antonio Andrade, lembrou a importância de Miracema durante a criação e consolidação do Estado do Tocantins e garantiu uma emenda para aquisição de uma UTI-Móvel para o município.

“Miracema teve um papel fundamental na criação do Estado, abrigando a primeira sede do governo, aqui fomos recebidos de braços abertos e por isso somos gratos. Quero retribuir a essa boa gente com trabalho e benefícios, por isso quero destinar recursos para aquisição de uma UTI-móvel”, ressaltou o presidente da Assembleia.

Também participarão das entregas as deputadas, Vanda Monteiro (PSL) e Valderez Castelo Branco (PP), os deputados, Ivory de Lira (PCdoB), Jorge Frederico (MDB), Nilton Franco (MDB), Vilmar de Oliveira (SD), Ricardo Ayres (PSB), a prefeita, Camila Fernandes, secretários de estado e líderes políticos.