A chapa OAB Independente tem recebido apoios importantes nesta reta final de campanha pela presidência da Seccional da OAB Tocantins. Um deles é o de Lucélia Sabino, procuradora do Estado aposentada, que já ocupou a procuradoria-geral do Tocantins e a vice-presidência da OAB/TO. Outro importante advogado que declarou apoio à chapa OAB Independente é Reinor Prado.

da redação

A decisão de ambos foi pelo reconhecimento aos avanços alcançados pela atual gestão do presidente Gedeon Pitaluga, que fez uma grande transformação na Ordem, estando mais próximo e conectado às necessidades da advocacia e proporcionando grandes conquistas para a classe, entre elas a da defesa intransigente da advocacia, com a realização de mais de 20 desagravos em favor de advogados e advogadas tocantinenses, a realização de 30 importantes obras, entre elas a construção das novas sedes das subseções de Araguatins, Porto Nacional, e a de Araguaína em fase de conclusão.

Os avanços com a implantação da subseção de Augustinópolis, a subsede de Taquaralto e o espaço OAB 4.0, uma verdadeira revolução na história da Ordem. Além disso, a gestão de Gedeon tornou a OAB mais humana, reduzindo o valor da anuidade e facilitando o pagamento com o programa Anuidade Zero e os programas de regularização fiscal. A advocacia jovem teve desconto de até 40% no valor da anuidade. A Escola Superior da Advocacia (ESA) fez o maior programa de qualificação da história da Ordem, com mais de 5 mil inscrições realizadas durante a gestão.

Todos os avanços e conquistas da gestão OAB Independente são motivos mais que justificados para a adesão da dra. Lucélia e do dr. Reinor à chapa OAB Independente. Mas a postura adotada pelas candidatas de oposição de construir uma união em busca unicamente de se apoderar da OAB e a de promover ataques desmedidos a seus adversários, protagonizando uma campanha de ódio também foram predominantes na tomada de decisão.

“Os apoios da dra. Lucélia e do dr. Reinor são recebidos com muita alegria por todos nós da chapa OAB Independente, porque é a demonstração que estamos no caminho certo. São profissionais do Direito bastante conhecidos, com atuação em outras gestões e que contribuirão muito para a consolidação de fortalecimento da advocacia”, reforçou Gedeon Pitaluga.