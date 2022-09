Share on Twitter

Por Redação

A lógica é simples, os vereadores estão mais próximos do eleitor e com isso conseguem fazer com que a mensagem e propostas divulgadas pelos candidatos cheguem na ponta, a quem realmente interessa.

Na corrida ao Senado pelo Tocantins, quem vem apostando suas fichas nos vereadores desde o início é o candidato Ataídes Oliveira (Pros). Segundo sua campanha tem informado, já são cerca de 800 parlamentares municipais atuando em prol de sua campanha em todo o estado.

O resultado é a competitividade da sua candidatura, já que pesquisas apontam que Ataídes aparece empatado tecnicamente no primeiro lugar na disputa ao Senado. Até 2 de outubro, muita água deve passar por debaixo da ponte, e a disputa seguirá cada vez mais acirrada. Dessa vez, o fiel da balança para o cargo de senador deve ser os vereadores.