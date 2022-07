Por Redação

Moradores de Porto Nacional prestigiaram em peso, nesta terça-feira (13), as festividades de comemoração dos 161 anos de emancipação política e 284 anos de história do município. A senadora Kátia, pré-candidata à reeleição pelo Progressistas-TO, que cumpre agenda de viagens pelos municípios do Tocantins, marcou presença no evento. A parlamentar lembrou a importância de Porto Nacional, para onde já destinou R$ 11,2 milhões em emendas parlamentares.

A senadora, que já havia visitado Porto Nacional na semana passada, ouviu mais uma vez do prefeito Ronivon Maciel que tem seu apoio no projeto de reeleição ao Senado. Quem também declarou estar junto com a parlamentar foi o prefeito Levi, de Santa Rosa. No histórico de emendas destinadas por Kátia para Porto Nacional há obras importantes como a construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), a reforma do Mercado Municipal e a realização de cirurgias de catarata através do programa Tocantins Catarata Zero, idealizado pela parlamentar.

Pela manhã, acompanhada de diversas autoridades, políticas e religiosas, Kátia assistiu a apresentações culturais dos grupos Tambores do Tocantins, projeto social que busca a preservação da cultura tradicional tocantinense e Joãozinho da Folia e seus Foliões, que cantaram em homenagem ao Divino Espirito Santo. A cerimônia também contou com a apresentação do grupo de karatê do CRAS Esperança e da Fanfarra.

“A Furiosa” do Colégio CEM Florêncio Aires. Ainda dentro da programação de aniversário ocorreu a entrega de comendas a Portuenses que contribuíram com a história do município, além de prestação de contas do prefeito Ronivon Maciel, que agradeceu a presença da senadora.

Autoridades prestigiam aniversário de Porto

Também participaram do aniversário de Porto nesta quarta-feira o governador Wanderlei Barbosa; o ex-prefeito de Porto Nacional, Paulo Mourão; a deputada estadual Cláudia Lelis; o deputado estadual Waldemar Júnior e o pré- candidato a deputado estadual, Miúdo e o ex-senador, Vicentinho Alves registrando seu apoio e companheirismo a pré-candidatura da senadora Katia à reeleição.

A manhã também foi marcada pelo encontro da senadora Kátia com seus amigos e líderes religiosos Padre Jucimar de Luzimangues e Monsenhor Jones Ronaldo do Espírito Santo Pedreira.