Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Devido ao sucesso e recordes de doadores, a campanha de sangue idealizada pelo deputado estadual Eduardo Fortes e parceiros e prol do hemonúcleo de Gurupi foi ampliada e segue até o dia 20 de setembro.

Em função do sucesso, a campainha segue até dia 20/09. “Vamos continuar incentivando as pessoas a doarem sangue. Vamos juntos salvar mais vidas”, concluiu ele.

“Doe sangue, doe vidas! Juntos somos fortes”. Este é o tema da campanha de doação de sangue que conta com a parceria do projeto Horta Comunitária e do projeto Cooperar Vida Saudável, da Cooperativa Produtora de Carnes e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu).