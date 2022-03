por Wesley Silas

Conforme noticiou o Portal Cleber Toledo, tanto Olyntho Neto como Luana Ribeiro teriam contrariados a presidente do PSDB no Tocantins, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, durante as prévias tucana ao escolherem Eduardo Leite, enquanto a prefeita optou por João Dória como nome do partido na corrida presidencial.

“A gente vai analisar porque eu sou um filiado histórico do PSDB, fui presidente nacional da Juventude, membro da Executiva Nacional do partido e tudo se faz com diálogo. Política não tem outra maneira a não ser com muita conversa e muito diálogo”.

Questionado se ele ficara no PSDB ele disse: “É uma coisa que a gente vai discutir com a própria prefeita Cinthia, com a Executiva Nacional e é claro ver a viabilidade do projeto”.

Desta forma, o diretório definiu por candidatos sem mandatos para concorrer as eleições deputado estadual. Na lista dos nomes dos pré-candidatos a deputado estadual sem mandatos defendido pela prefeita estão o esposo da prefeita, Eduardo Mantoan, os vereadores Filipe Martins e Eudes Assis, entre outros.