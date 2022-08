Por Wesley Silas

Com visões distintas no cenário nacional, o PSB e o PL do Tocantins mostraram que estarão juntos na majoritária que tem o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PL), prestigiado com a presença de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, em sua convenção mostrou hoje que terá na majoritária o socialista, Carlos Amastha.