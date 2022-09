da redação

O Tocantins é hoje o 3º maior produtor de arroz do Brasil, sendo Lagoa do Tocantins com maior representatividade nessa produção, ocupando o sétimo no ranking de todos os municípios do país. Lagoa da Confusão é também o terceiro no ranking dos municípios brasileiros com maior valor da produção de melancia.

“Temos uma bacia hidrográfica maravilhosa, que se bem feito, com projeto de mapeamento das propriedades, dá pra fazer um trabalho conjunto para aumentar a produtividade sem afetar os cursos das águas. Vamos buscar parcerias com Embrapa e com Ministério do Desenvolvimento Regional. E mais, eu e o senador Eduardo Gomes assumimos o compromisso de não deixar a Codevasf ir embora do Tocantins sem antes terminar o projeto para a região”, destacou Amastha, referindo-se a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Recursos para região

Em maio deste ano, após articulação do senador Eduardo Gomes, que já declarou apoio à candidatura de Amastha, o Governo Federal anunciou investimentos na ordem de R$ 34 milhões para a construção de 14 elevatórias em rios localizados no município de Lagoa da Confusão e região. Os recursos incluem a contratação de estudos, elaboração de projeto executivo, execução e montagem das estruturas. A previsão é que cerca de 200 mil pessoas sejam beneficiadas nas regiões do Vale do Araguaia e da Bacia do Formoso.

As elevatórias ou barragens móveis permitirão o barramento dos rios para reserva de água para irrigação nos períodos de seca, garantindo segurança hídrica para produção de alimentos e, ao mesmo tempo, preservando as demais atividades do rio. A Codevasf será a responsável pela execução das obras.

“Esse é o papel de um senador, buscar recursos para desenvolver o projetos que esse Estado precisa, e nisso o senador Eduardo Gomes tem se destacado, porque tem trazido muitos recursos para o Tocantins em apenas 4 anos de mandato. Quando eu digo que em 8 anos dá pra fazer muita coisa, tomo como exemplo o Gomes e quero fazer parte desse time, colocar à disposição do povo tocantinense, todo meu conhecimento para articular, buscar recursos e trazer o desenvolvimento que esse Estado precisa para todas as suas potencialidades”, reafirmou.

Melhoria na infraestrutura

“Andando por esse Tocantins, a gente percebe que os produtores carregam o agronegócio nas costas. Investem muito, produzem muito também e com qualidade, vendem para o mercado interno e externo. E é exatamente nesse quesito, que os produtores do Tocantins padecem, porque não têm estradas boas para escoar sua produção. Por onde passa, a gente só vê buraco e isso a gente sabe que encarece e muito o transporte dos produtos até o mercado consumidor. Precisamos mudar essa realidade”, destacou Carlos Amastha.

Amastha destacou ainda que tem como suplente um dos maiores produtores do Estado, o empresário Oswaldo Stival. “Ele é meu consultor particular para assuntos relacionados ao agronegócio e já me passou a lista de tudo o que esse Estado precisa para aumentar seu potencial produtor, sem degradar o meio ambiente é claro. Sabemos que é preciso levar assistência técnica para os pequenos produtores para que todos os polos de produção se desenvolvam de igual forma, precisam de infraestrutura adequada, com rodovias pavimentadas próprias para o transporte de cargas pesadas para que vocês possam escoar a produção, com menos custos”, pontuou.

Outras Reuniões

A agenda intensa desta terça-feira, 20, iniciou bem cedo com uma visita a uma empresa do ramo de panificação na Capital, onde conversou com os sócio-proprietários e funcionários. De Palmas, Amastha seguiu para Paraíso do Tocantins onde visitou um frigorífico, local em que apresentou suas propostas aos funcionários e proprietários da indústria alimentícia. De Paraíso, Amastha seguiu para Pium e Cristalândia, reunindo-se com lideranças e comunidades locais. Em Lagoa Amastha participou também de reunião com a candidata a deputada estadual Núbia, juntamente com o candidato a vice-governador Freire Jr.