Por Ascom / Amastha

O candidato ao Senado, Carlos Amastha (PSB) começa sua movimentação eleitoral em reunião nesta quinta-feira, 18, as 19h30, em Palmas. A reunião será no Aureny IV, região Sul da Capital, e vai reunir apoiadores e também os candidatos a estadual e federal da chapa do PSB.