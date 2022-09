Por Wesley Silas

Nesta segunda-feira, 26, será o último dia para o registro das pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições e na terça-feira, 27, nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso(a) ou detido(a), salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto e na quinta-feira, 29, será o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno. Na contagem regressiva os candidatos apostam as últimas cartadas em busca de convencer os eleitores indecisos numa eleição atípica com candidaturas independentes ao senado como são os caso do empresário Ataídes Oliveira (PROS) e da senadora Kátia (Progressistas). Enquanto Ataídes fechou a semana participando da Caminhada para Cristo em Gurupi, a senadora Kátia retorna a Gurupi na manhã desta segunda-feira, 26, para realizar caminhada e visitas ao comércio de Gurupi. A caminhada acontece a partir das 08h saindo da Praça Santo Antônio.

Durante a noite o candidato à reeleição, governador Wanderlei Barbosa juntamente com o seu vice, Laurez Moreira (PDT) e a senadora Dorinha (UB) promovem o primeiro é último comício neste período eleitoral que acontecerá às 19h na Rua 06, entre as Avenidas Santa Catarina – em frente ao Mercado Municipal.

Os demais candidatos das majoritárias não divulgaram suas agendas para a região sul.