Por Redação, via Ascom Amastha

O candidato ao senado pelo Tocantins, Carlos Amastha (PSB) realizou neste domingo, 25, uma maratona de caminhadas e reuniões na região Sul do Estado, percorrendo os municípios de Natividade, São Valério da Natividade, Cariri do Tocantins, Peixe e Gurupi. A grande reunião realizada na Capital da Amizade (Gurupi) fechou o dia com a presença de milhares de pessoas entre lideranças e moradores ansiosos para ouvir as propostas de Amastha/Stival e todos foram unânimes ao expressar o desejo de mudança na política tocantinense e principalmente a renovação no senado.

“Graças ao trabalho de cada um de vocês, ao apoio e ao carinho, essa onda que começou lá atrás virou um tsunami arrasador pelo Tocantins inteiro. A gente vê crescendo por todo o Estado, o mesmo sentimento de mudança responsável. Neste palanque temos pessoas com dignidade, respeito, coragem, projetos e a vontade de fazer a diferença nesse Estado”, destacou o candidato ao senado.

Amastha relembrou a parceria com Stival ainda nas Eleições de 2018 e destacou que ambos desejam fazer muito mais pelo Estado que os acolheu. “Política não é negócio. Política é paixão. Política não é emprego. Política é o lugar para fazer a coisa certa, para fazer as transformações que esse Estado precisa”, reiterou.

Mais uma vez, Amastha lembrou às milhares de pessoas presentes que o mandato será compartilhado com Stival. “Não tenham dúvida que essa é a grande oportunidade que o Tocantins tem de virar essa página cansativa de tantas promessas e tão poucas realizações. Tenham certeza de uma coisa: estamos construindo a quatro mãos esse mandato e vocês terão esse senador aqui, do ladinho, 24 horas por dia, para fazer tudo aquilo que essa região sonha”, frisou.

Os candidatos a deputado federal Kita Maciel (Podemos) e Rodrigo Maciel (União), que também é presidente da Câmara de Gurupi; e a deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) e Valdônio Rodrigues, que também é vereador em Gurupi.

Agenda

A agenda começou bem cedo em Natividade, onde Amastha participou de uma missa e conversou com moradores. Em São Valério da Natividade, o candidato ficou emocionado com as demonstrações de apoio da população: “muito obrigada pelo carinho, muita declaração espontânea de voto.”

Amastha e Stival almoçaram em Cariri do Tocantins, sendo abordados por vários eleitores que declararam votos e fizeram votos que no próximo domingo, 2 de outubro, a candidatura Amastha/Stival vai ser consagrada vitoriosa para o senado e pelo bem do Tocantins.

Antes de ir para Gurupi, a dupla ainda fez uma parada em Peixe, onde conversou com lideranças e moradores apresentando suas propostas.