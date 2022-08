Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Segundo eles, o objetivo é levar as propostas de Amastha aos gurupienses. A caminhada ocorrerá às 15 horas e no decorrer da noite uma reunião será feita pelo grupo na Loja Maçônica da Rua 08 com a presença da comunidade local e lideranças como o candidato a deputado, Eduardo Fortes (PSD).