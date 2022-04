por Redação

“É evidente que o cenário econômico passa por oscilações. Por isso é fundamental o debate com todos os setores envolvidos. Sabemos da importância da Fieto no processo e queremos continuar a colaborar com a instituição que brilhantemente atua no crescimento do setor industrial no estado, qualificando a mão de obra e incentivando ações inovadoras”, disse Amastha

“A instituição é muito importante para o desenvolvimento do nosso setor e da economia do Estado”, pontuou Stival que também é vice-presidente executivo da Fieto.

Juntos, Amastha e Stival, também estarão se reunindo com demais instituições representativas no Estado.