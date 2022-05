Por Wesley Silas

Recentemente o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, anunciou que irá dobrar em Gurupi com o pré-candidato a deputado estadual, Eduardo Fortes (PSD). No entanto uma vertente do seu partido defende que o partido teria mais votos se tivesse apenas um candidato genuinamente gurupiense, no caso o vereador André Caixeta.

“Eu sou o candidato de Gurupi para o grupo do Stival e do Eduardo Fortes que é o grupo que a gente vem trabalhando há muito tempo e com o qual não existe restrição porque neste caso eu sou Gurupi mais do nunca. O Caixeta eu tenho certeza que ele tem que abraçar como o candidato da cidade e Gurupi tem as condições de eleger o seu deputado federal. Se eu fizer a lição de casa e fazer uma votação expressiva a viabilidade da segunda vaga é muito grande e o Caixeta tem tudo para ser esta segunda vaga. Então, a dobrada ideal que a gente tem em mente é o Fortes dobrar comigo devido a sinergia que existe entre a gente”, disse Amastha.