da redação

A reunião política, realizada na noite desta sexta-feira, 16, no centro de Araguatins, foi um tanto quanto atípica, Amastha e os candidatos a deputada federal Professora Elizabete e a deputado estadual Wiston Gomes, discursaram embaixo de uma chuva amena, mas na metade do evento político, a chuva começou a ficar forte, as pessoas correram para se abrigar, voltando 15 minutos depois, quando a chuva cessou.

“Digo a vocês o que essa chuva simboliza: o renovo na política. A água lavou tudo, levou embora as impurezas e agora tudo se renova e vocês têm a oportunidade de eleger pessoas daqui de Araguatins que conhecem bem as demandas da região e que vão lutar por melhorias”, destacou Amastha, logo após a chuva, quando discursou pela segunda vez.

“Nunca discursei duas vezes num mesmo evento político. Mas em respeito ao povo que ficou e aqueles que vieram depois da chuva, nós apresentamos nossas propostas e tenho certeza que Araguatins e região fará bonito nas urnas, elegendo representantes da cidade e para o senado Amastha, porque eu me coloco como representante de todos vocês, conheço bem as potencialidades dessa região e sei que podemos fazer muito mais”, ressaltou.

Por onde passa, Amastha reforça as potencialidades de cada região, escuta atentamente as demandas da população e apresenta suas propostas. “Eu fecho o compromisso com vocês de ser o grande senador da região, cuidando dos projetos mais importantes como piscicultura, agricultura, turismo e tantos outros. Faz 12 anos que o Bico do Papagaio não tem um representante no Congresso Nacional, o último foi Oswaldo Reis, e isso tem sido prejudicial para região, porque faz muito tempo que ninguém tem esse cuidado com o Bico, quando tinha um representante era evidente a diferença”, destacou Amastha, ao pedir aos presentes para elegerem Professora Elizabete para deputada federal e Amastha senador.

“São lideranças consolidadas, que têm projetos e tem história com essa cidade. O Wiston Gomes tem uma história linda para contar como filho dessa terra, nascido em Araguatins, vocês precisam elegê-lo para deputado estadual para ele cuidar dessa cidade e de todo o Bico do Papagaio”, concluiu.

Durante o dia, a comitiva Amastha fez uma caminhada pelo comércio e deu uma entrevista para a rádio local, oportunidade que também apresentou suas propostas.