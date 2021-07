por Wesley Silas

No momento em que o governador Mauro Carlesse (PSL) reitera sua decisão de não disputar a única vaga ao senado federal durante visita a região do Bico do Papagaio, onde esteve acompanhado do senador Eduardo Gomes (MDB) que busca em silêncio fortalecer seu nome para disputar o governo do Tocantins; o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (Podemos) declara que “não abre mão” da sua candidatura ao governo e o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB) oferece o PSB para Laurez disputar o governo. “Ele é o candidato”, disse Amastha.

“Só depende dele”

“Ele é o candidato e só depende dele”. Disse o ex-prefeito Carlos Amastha (PSB) ao defender o nome do ex-prefeito de Gurupi ao Governo do Estado na sua agremiação.

“Não abro mão”

Em outra entrevista, o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos) disse que apensar do senador Eduardo Gomes (MDB) ser seu amigo e ele ter “convicção” de que os dois irão caminhar juntos em 2022, Dimas foi questionado sobre a possiblidade de Gomes disputar o governo e ela o Senado.

“Não há possibilidade nenhuma de eu abrir mão para ninguém de uma candidatura ao Governo do Estado”, declarou.

Peso do Palácio Araguaia

Os políticos que estão fora do mandado no Tocantins encontram-se com o futuro incerto, pois chegarão a 2022 após derrotas nas duas últimas eleições enquanto o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL) que diz não ser candidatos tem transito livre em todas as regiões do Estado na missão de concluir obras iniciadas há mais de 10 anos lançada por governos anteriores como a ponte no Rio Tocantins em Porto Nacional que saiu do papel, a conclusão do do Hospital Geral de Gurupi e do Hospital Geral de Araguaína, construção da rodovia que liga Lagoa do Tocantins a São Félix na região do Jalapão, conclusão da reconstrução do trecho da TO-387, conhecido como “curva apertar da hora” no município de Palmeirópolis e recuperação da TO-110, no trecho que liga Dianópolis a região da Garganta na divisa com a Bahia. São ações de gestão com enquadramento do Estado na Lei de Responsabilidade fiscal e obras que mostrarão o peso do Palácio do Araguaia nas eleições de 2022.

Quatro ex-prefeitos buscam o topo da roda gigante do poder

Neste cenário político ainda incerto, os ex-prefeitos de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos); de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB) e de Porto Nacional, Paulo Mourão (PT) trabalham para ter seus nomes aceitos pelos partidos e pelos eleitores na vaga ao governo e, o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB) busca construir uma candidatura a deputado federal, como fez Ronaldo Dimas, Laurez e Mourão antes de chegarem ao cargo de prefeitos em suas respectivas cidades.