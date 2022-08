Share on Twitter

Por Ascom Amastha

O tema energia solar foi recorrente durante a reunião.

“Dizemos que tem um sol para cada tocantinense, pois quero dizer a vocês, que serei o senador da energia solar de cada tocantinense. Assim, vamos mudar a realidade do Tocantins, aproveitando esse sol maravilhoso que nos presenteia todos os dias com sua luz e calor, e os pais e mães de família não vão mais precisar pagar um absurdo na conta de energia elétrica”, destacou Amastha.

Palmas Solar

Enquanto prefeito de Palmas, Amastha criou o programa Palmas Solar fruto de uma visão inovadora do gestor em aproveitar todo esse potencial solar natural e desenvolver uma legislação moderna, tornando a cidade uma referência na produção de energia solar. Além de ser uma alternativa sustentável de consumo de energia e de fomento à economia local.

Criado pela Lei Complementar nº 327/2015 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.220/2016, o Programa Palmas Solar fomenta a geração de energia fotovoltaica em

residências, comércios e indústrias, possibilitando benefícios fiscais aos contribuintes que adotarem essa forma de produção de energia limpa. Os descontos chegam até 80% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) durante o período de cinco anos. Assim como descontos no Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), na primeira transferência de imóvel.

Políticas Públicas

Amastha defende a criação de políticas públicas como essa para atender todos os municípios tocantinenses. “O sol abundante não é privilégio só de Palmas, ele irradia sua luz de Esperantina à Talismã e do Jalapão ao Cantão. Portanto, é possível replicar o programa em todos os 139 municípios. A matriz energética solar é economicamente viável e aumenta a competitividade do Tocantins para atrair e desenvolver novos empreendimentos, além de contribuir para a diminuição da emissão de gases. Ou seja, é um investimento que vai muito além do barateamento da conta de energia; o meio ambiente agradece e a economia cresce, pois cada vez mais investidores buscam cidades modernas e sustentáveis”, destacou.

A moto

A moto pilotada por Amastha é o modelo elétrico mais vendido na Europa e que colabora com a descontaminação ambiental e sonora, além de trazer um custo de utilização econômico e manutenção reduzida.