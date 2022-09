Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Amastha apresentou suas bandeiras e assegurou que quando estiver no Senado vai trabalhar, diuturnamente, para trazer recursos para o Tocantins que resultem em mais emprego e renda para o cidadão. “Nós que temos o empreendedorismo na veia ficamos perplexos de ver o potencial dessa terra, um Estado rico com o povo padecendo por falta de gestão e de bons projetos. Vocês, empresários e funcionários do setor privado, têm a liberdade de escolher em quem votar e está na hora de virar a chave, de votarmos em quem realmente quer fazer algo por esse Estado e pela nossa gente”, destacou.

Relembrando os investimentos feitos durante sua gestão à frente da Prefeitura de Palmas nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, turismo, esporte e desenvolvimento econômico, Amastha foi enfático. “Vocês bem sabem como encontramos essa cidade e como foi a transformação que fizemos. Devolvemos à população o orgulho de ser palmense. E quando estiver no Senado, não vou descansar, farei tudo o que estiver ao meu alcance para buscar recursos, viabilizar projetos, obras, melhorar a saúde, a educação, absolutamente tudo que o povo do Tocantins precisa”, complementou.

“Lembro antes da época do Amastha ser prefeito. Ele já participava de reuniões políticas e dizia ‘vou ser candidato a prefeito’ e veio em um movimento forte com esse objetivo. Antes era só empresário, responsável por trazer um empreendimento que foi o shopping [Capim Dourado] que mudou o patamar dessa cidade. Algo que se projetava para uns dez anos depois. Quando prefeito, ele revolucionou Palmas, mostrou o potencial que a nossa cidade tem. Por isso, a gente deseja sucesso nessa nova caminhada e pode contar com a gente”, destacou o empresário Juliano Meurer.