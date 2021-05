Share on Twitter

O ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB) afirmou ao jornalista Cleber Toledo que será candidato a deputado federal em 2022 e que não planeja concorrer ao governo do estado.

por Régis caio

Amastha declarou ao jornalista que já está conversando com vários grupos políticos, inclusive com o vice-governador Wanderlei Barbosa (sem partido). O ex-prefeito disse que o objetivo é concorrer uma vaga no congresso nacional, como candidato a deputado.

“Ele contou que seu trabalho agora é se concentrar na formação das chapas de federal e estadual, que garantiu que, como nas eleições de novembro em Palmas, só terão candidatos sem mandato”, afirmou o jornalista Cleber Toledo do Portal CT.