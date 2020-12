Alvorada| Roberto Sampaio protocola ação sobre atentado em rádio na véspera da eleição

O candidato a prefeito de Alvorada, Roberto Sampaio, juntamente com o seu advogado protocolaram nesta semana uma Ação de Investigção Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder político e conduta jurídica contra o atual prefeito Paulo Antônio, que foi reeleito no dia 15 de novembro.

por Régis Caio

A ação é devido ao ataque contra uma emissora de rádio da cidade. Conforme amplamente noticiado, no dia 05 de novembro às 02:06 horas, a emissora fora incendiada, fato com repercussão na imprensa nacional.

Segundo a AIJE, o incêndio se deu na véspera do debate político que seria realizado na Rádio BR FM,

próximo ao dia das eleições.

“Ainda, verifica-se de forma inconteste que estamos diante de um ilícito eleitoral, uma vez que o objetivo do

crime foi impedir o debate eleitoral entre os candidatos, que certamente beneficiaria o autor da ação, uma vez que

muito mais preparado para o debate, bem como tinha como escopo cessar a propaganda política na única rádio do

Município, com claro intuito de impedir que o autor apresentasse suas propostas e alavancasse sua candidatura,

o que realmente ocorreu, uma vez que após o nefasto crime a candidatura do autor perdeu força e, por conseqüência

foi derrotado na eleição”, Destaca a ação que será despachada na justiça.

