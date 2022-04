por Wesley Silas

A fala do governador aconteceu durante inaugurações de obras no município de Aliança do Tocantins e destacar parceria com a Prefeitura local, que vai permitir investimentos de R$ 2 milhões por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, sendo R$ 560 mil para a reforma do estádio, R$ 450 mil para construção de uma praça e R$ 1 milhão para obras de pavimentação de ruas e avenidas. Na ocasião ele reiterou o planejamento para recuperação das rodovias, que já conta com R$ 500 milhões.

Uma parte do discurso que chamou atenção foi quando o governador Wanderlei Barbosa direcionou parte do seu discurso ao deputado Gutierres Torquato para explicar os motivos pelos quais o Governo do Tocantins ainda não entregou a primeira fase do Hospital Geral de Gurupi (HGP).

“O hospital de Gurupi está sendo entregue e fui receber a obra tinha problemas e por isso nós suspendemos e pedimos que finalizasse a obra com qualidade porque o hospital estava entrando água e o piso estava fofando e eu não aceitei a obra desta forma”, disse.

Em seguida ele comentou o retorno da execução rodoviária, terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte corrente para implantação da Rodovia TO-36, entre a BR-153 ao KM 50 no Trevo da Praia que continuará sendo feita pela empresa Consórcio Gurupi, vencedor da licitação no valor de R$ 68.609.543,21, com data marcada para o retorno das obras para o dia 03 de maio.

“É pela população do trevo, pelas pessoas que acreditam no Tocantins e que não precisam ser somente das grandes cidades e nós temos que reconhecer todos de igual maneira porque o Trevo da Praia carece da atenção do Governo da mesma forma que as grandes cidades merecem e as pequenas comunidades têm que ser olhadas da mesma forma que as grandes comunidades”, disse o governador.