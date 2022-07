Share on Twitter

A senadora Kátia (Progressistas), pré-candidata à reeleição, recebeu nesta quinta-feira (28) mais um reforço de peso ao seu projeto: o prefeito de Palmeirópolis, professor Bartolomeu, mostrando assim uma crescente onda de apoio à sua reeleição.

Em uma conversa franca, Kátia destacou o comprometimento de Bartolomeu com os moradores de Palmeirópolis. O gestor também apresentou à Katia quais as principais demandas da cidade e de que forma ela pode ajudar com recursos de Brasília, como já vem fazendo ao longo dos anos.

“A Kátia é uma senadora prestativa que tem cuidado tão bem do município de Palmeirópolis, ajudando a população da nossa cidade, assim como de todos os outros municípios do nosso Tocantins. Por isso que estou apoiando seu projeto de reeleição ao Senado”, disse Bartolomeu.

Só para Palmeirópolis Kátia já destinou mais de R$ 4,5 milhões em emendas parlamentares. Os recursos foram investidos em diversas áreas, como aquisição de patrulha mecanizada, ampliação do hospital, construção do Parque de Exposições e investimento em Saúde.

O Progressistas-TO, presidido por Kátia, realiza sua convenção na próxima quinta-feira (04) em Palmas.