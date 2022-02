Também fez parte da agenda do pré-candidato ao governo, Laurez Moreira, sua participação de um bate-papo com os comunicadores de Gurupi, promovido em deputado estadual Gutierres (PSB). O encontro foi para discutir assuntos importantes para o desenvolvimento da cidade de Gurupi e para o Tocantins.

“Queremos ser o elo do governo com o sul do estado”, afirmou Gutierres, sua ligação com o Governador Wanderlei durante café com jornalistas de Gurupi, logo após a entrevista de Laurez. A fala de Torquato aconteceu ao lado do ex-prefeito Laurez Moreira, durante o café da manhã, ocasião em que ele anunciou seus projetos que fará na Assembleia Legislativa. “Vamos concentrar nossos esforços pelo sul do estado e viabilizar os projetos para a nossa região que tanto precisa. Temos a questão da rodovia do Trevo da Praia que será prioridade neste ano, incentivo aos empreendedores, viabilizar a agilidade na obra do novo Hospital Regional, essas e outras ações estarei lutando em prol do sul do estado e serei este elo na Assembleia do governo com a nossa região”, destacou o deputado.

Contudo, esta teatralidade histórica atemporal do curso dos eventos pré-eleitorais, mais uma vez, emergem em contextos dúbio e as manifestações acima indicam que, apesar de Laurez esteja `afinadissímo’ com o governador Wanderlei Barbosa, abre-se um parêntese, no sentido de que novidades/mudanças poderão surgir neste cenário pré-eleitoral confuso e sem definição dos papéis dos seus atores onde os protagonistas de hoje poderão ser coadjuvantes de amanhã. Só as convenções partidárias dirá como será…