A ex-prefeita, que comandou Guaraí entre 2017 e 2020 concorreu ao cargo de vice-governadora do Tocantins no ano passado, na chapa encabeçada pelo Senador Irajá Abreu (PSD), que a indicou para o cargo Federal. Um fato interessante é que a nova nomeada apoiou a reeleição de Bolsonaro no ano passado.