Os bastidores do final da janela partidária estão se movimentando na política Tocantinense. O entra e sai em partido está se aquecendo e candidatos com mandato buscam espaço em agremiações que não aceitam quem já ocupa cargo eletivo.

Um secretário de estado do governo Wanderlei e que não quis ser identificado, revelou ao Portal Atitude, que alguns deputados da base governista pressionam o palácio para o esvaziamento das chapinhas, que são os partidos que não aceitam candidatos com mandato.

Segundo este secretário os alvos de pretenso esvaziamento são o PSB de Carlos Amastha, PTB, PSDB e PSC, que já tem seu grupo montado visando as eleições. “Alguns deputados querem a disdrataçao das chapinhas desses partidos, com isto, provocaria o esvaziamento depois do dia 03 de abril com a desistência de candidatos sem mandato e fortaleceria outros partidos”, disse esse secretário.