da redação

“Hoje aqui nasce uma parceria, uma parceria forte visando o futuro de Guaraí, e para nosso Tocantins, Alexandre é um advogado visionário, produtor rural que conhece as nossas necessidades e que tem um futuro extraordinário na política do Tocantins, por isso conte com meu apoio e empenho”. Disse o vereador.

Alexandre Guimarães ressaltou o apoio do vereador Gleydson Bueno, “Gleydson é sempre o vereador mais votado em Guaraí, isso recai sobre nós uma responsabilidade imensa, tanto pelo seu trabalho, como pelo seu peso político, faremos um mandato com olhos voltado para Guaraí, não tenho dúvidas que seremos majoritários nesta eleição aqui”, Disse Guimarães

Alexandre Guimarães conta em sua base política com o apoio de 110 vereadores de mandato, e com mais de 300 suplentes em sua campanha.

Entrou para ganhar

Alexandre ressalta que jamais entraria numa disputa apenas para preencher a legenda partidária, “Sou candidato para ser eleito, e sobretudo para ajudar o Tocantins avançar, é um compromisso meu ajudar o Tocantins a trilhar novos rumos.” Afirmou o candidato.