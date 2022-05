O pré-candidato a deputado federal, Alexandre Guimarães, cumpriu neste final de semana agenda em algumas cidades do Tocantins, dentre os eventos incluiu a participação na programação comemorativa dos 29 anos de emancipação política de Santa Terezinha do Tocantins e do rodeio da Festa do Trabalhador, em Pedro Afonso.

da redação

Em Santa Terezinha do Tocantins, Alexandre esteve ao lado do governador Wanderlei Barbosa, prefeito Irmão Doda, ex-prefeita Professora Itelma e do deputado estadual Eduardo do Dertins. Na ocasião, Alexandre agradeceu o convite para prestigiar a festa da cidade. “É motivo de muita alegria estar ao lado do prefeito, ex-prefeita e demais autoridades no momento em que a esta cidade comemora os 29 anos de emancipação”, destacou.

Já em Pedro Afonso, o pré-candidato prestigiou o rodeio da tradicional Festa do Trabalhador. A festa é organizada pelo ex-vereador da cidade, Gordo do Lava jato, e contou com a presença do prefeito Joaquim Pinheiro e deputados Vilmar de Oliveira e Olyntho Neto, que destinou uma emenda para o evento. “Uma das nossas bandeiras como pré-candidato é a pecuária, e Pedro Afonso tem muita força neste segmento e será uma honra poder contribuir com o rodeio da Festa do Trabalhador”, ressaltou.