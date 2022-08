Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

O candidato percorreu as principais ruas cumprimentando amigos e a população, ao lado do governador Wanderlei Barbosa. A cavalgada faz parte da programação da 1ª Exposição Agropecuária da cidade, a ExpoMurici. A feira ocorreu entre os dias 18 e 21 de agosto e conta com mais de 30 expositores, entre lojas de produtos agropecuários, concessionárias de veículos e máquinas pesadas, bancos e outras.

“Esta é uma festa linda. É o Tocantins retomando a vida normal após a pandemia. As cavalgadas são muito importantes como movimento cultural e de participação popular. Parabéns, Muricilândia!”, destacou Alexandre.