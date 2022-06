O pré-candidato a deputado federal, Alexandre Guimarães, esteve presente na manhã deste domingo, 05, na cavalgada da Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara 2022). O evento marcou oficialmente a abertura da Feira que deve receber centenas de milhares de pessoas.

da redação

A Expoara vem ocorrendo desde o dia 28 de maio e prossegue até 11 de junho com rodeio profissional, parque de diversões, praça de alimentação, leilões e shows de vários artistas.

Durante a cavalgada em Araguaína, Alexandre Guimarães recebeu o carinho dos moradores da cidade e afirmou que o agronegócio tem crescido muito no Tocantins. “Os nossos indicadores são fantásticos e, além desses indicadores, precisamos buscar projetos para dar infraestrutura. Araguaína é um dos endereços mais importantes do nosso Tocantins para o agro e aproveito para afirmar que a festa foi linda. A maior cavalgada do mundo voltou, demonstrando a força da tradição do homem do campo, que alegria, quanta interação e muito feliz por viver esse momento”, destacou o pré-candidato.