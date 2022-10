da redação

Estreante na política do Tocantins, o jovem advogado e produtor rural Alexandre Guimarães, foi eleito deputado federal pelo Republicanos. Alexandre alcançou a marca dos 54.703 votos, totalizando 6,59% dos votos.

Na noite deste domingo, 02, Alexandre Guimarães acompanhou a apuração ao lado de amigos e familiares em Araguaína, no discurso logo após o resultado, o mais novo deputado federal do Tocantins agradeceu o apoio dos Tocantinenses, “Estou com o coração cheio de gratidão, a Deus, e a todo estado, por acreditarem na nossa proposta, e na nossa linha de pensamento e trabalho. Cai por terra em Araguaína e no Tocantins a velha política, e nasce um novo grupo político”. Destacou Alexandre

Compromisso em ajudar o Tocantins

O novo Deputado Federal eleito, destacou que vai ajudar o governador Wanderlei Barbosa de forma direta, “O nosso governador Wanderlei terá um braço forte em Brasília, ele contará com meu empenho e todos os esforços na busca de recursos e benefícios ao Tocantins”. Destacou o jovem Deputado

Agradecimento

Alexandre Guimarães fez nesta última segunda-feira em Araguaína, uma carreata da gratidão, que percorreu ruas e avenidas da cidade, Alexandre firmou o compromisso de voltar em todos os municípios e agradecer o apoio recebido.