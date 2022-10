da redação

“Fizemos uma campanha limpa, propositiva, de diálogo e de conversa franca com as pessoas, tenho certeza que faremos a diferença no congresso nacional”. Destacou o jovem candidato

Sentimento de mudança em Brasília

Guimarães destacou o desejo claro de mudança no congresso nacional, “Andamos em todo Tocantins, o sentimento de mudança se espalhou pelo estado, encerramos com enorme gratidão, estamos em 123 municípios do estado, com grupos sólidos, que nos levam a crer na vitória no dia de amanhã”. Reforçou Alexandre

Alexandre Guimarães encerra sua campanha, com o apoio de 60 ex-prefeitos que deixaram o mandato em 2020, cerca de 120 vereadores e centenas de suplentes, vices-prefeitos e lideranças em todo estado.

O candidato encerra sua campanha fazendo uma visita ao maior bairro de Araguaína neste sábado, o bairro São João. Alexandre deve votar no período da manhã, e no final do dia vai acompanhar a apuração ao lado de apoiadores.