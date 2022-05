O pré-candidato a deputado federal, Alexandre Guimarães (Republicanos) esteve nesta semana visitando o município de Gurupi. Na ocasião ele esteve revendo amigos, familiares e participando de reuniões políticas apresentado seu projeto visando as eleições deste ano. O pré-candidato esteve reunido com os pré-candidatos a deputado estadual do PDT, Maurício Nauar, Sérgio Vieira Marques, o Soró e o jovem Guilherme Gama.

da redação

“Muito bom rever os amigos de Gurupi, cidade onde eu me formei em Direito e formei minha família. Estamos cumprindo esta agenda com intuito de fortalecer a nossa pré-candidatura a deputado federal. O importante é ouvir as pessoas, ver as necessidades de cada município e assim inserir no nosso projeto de trabalho”, comentou Alexandre.

O pré-candidato visitou ainda líderes comunitários, vereadores da cidade e outras lideranças políticas e espera nos próximos dias montar um grupo forte na cidade. “Tenho recebido muito apoio dos gurupienses, devido uma história que temos aqui, sou grato Deus por abençoar nosso projeto”, finalizou.