da redação

Para o processo eleitoral, o deputado disse que quer fortalecer ainda mais o seu grupo em Gurupi e informou que vem com chapa completa de candidatos a vereadores. “Temos um time forte na Capital da Amizade com cerca de 20 pré-candidatos a vereadores. Este grupo tem meu apoio, pois vou participar do processo eleitoral com objetivo de elegermos a maior quantidade na Câmara Municipal e destaco que nós faremos a diferença nas eleições da cidade”, declarou o deputado.

Sobre a cadeira do executivo municipal, o deputado não descarta possibilidade de lançar um pré-candidato a prefeito para o ano que vem e que tudo será debatido entre seu grupo político.