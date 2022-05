O pré-candidato a deputado federal Alex Kawano (PTB-TO) esteve nesta quarta-feira, 04, na sede Nacional do PTB num encontro com o deputado federal, Daniel Silveira (PTB-RJ) pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro.

da redação

Após ordem de prisão determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, em fevereiro de 2021 e condenado a oito anos e nove meses de prisão por ter publicado um vídeo no qual fez críticas aos ministros do STF, Silveira teve a pena perdoada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 21 de abril.

No encontro Kawano e Silveira conversaram sobre o tema liberdade, sobre o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro e a expectativa de um possível perdão a Roberto Jeffesrson do mesmo partido, preso também por determinação de Moraes após ter sido acusado de participar de uma suposta milícia digital que realizou ataques às instituições democráticas.