O Presidente do PTB no Tocantins, Alex kawano, esteve no Ministério da Defesa em Brasília, para encontro com o General Martin, afim de propor sua candidatura pelo PTB em Tocantins. Atualmente, o General é Assessor Especial do Ministro da Defesa, e foi Comandante do 22º Batalhão de Infantaria em Palmas, por mais de 3 anos.

da redação

Segundo informações de Alex, o general, quando trabalhou no estado aproximou-se muito da sociedade, apoiando e conduzindo diversos projetos sociais, além de apoiar a segurança pública e a educação.

“Sua candidatura torna-se oportuna em virtude dos diversos escândalos de corrupção vividos no estado. É uma alternativa cuja proposta pode resgatar o sonho de recolocar o estado no caminho do desenvolvimento e da moralidade. O General está avaliando a possibilidade, mas sente-se inclinado a aceitar ao convite pelo apreço que tem pelo Tocantins e por ser Cidadão Tocantinense e Palmense”, ressaltou o presidente do PTB.