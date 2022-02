Por Suzana Barros

Os deputados estaduais reúnem-se a partir das 9 horas desta terça-feira, dia 1º, para a abertura do Ano Legislativo, no plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). Antes, às 8 horas, haverá a celebração de uma missa na Capela da Casa, localizada no subsolo. Para a solenidade, está confirmada a presença do governador em exercício, Wanderlei Barbosa (sem partido) e de outras autoridades.

Na programação da sessão especial, conduzida pelo presidente Antônio Andrade (PSL), está prevista a leitura da mensagem do Executivo, texto que resume as ações do Governo no ano de 2021 e expõe seus projetos para o ano corrente.

A solenidade destaca-se por ser dos principais eventos do Legislativo tocantinense, em que o presidente da Casa dá início às atividades parlamentares para 2022.

Dentre as grandes atribuições dos parlamentares neste ano, está o compromisso de apreciar e julgar o impeachment do governador afastado Mauro Carlesse. Para esse fim, foi instalada uma Comissão Julgadora, presidida pelo deputado Elenil da Penha (MDB), no final do ano passado.

Mensagem

Prevista no artigo 40, inciso V, da Constituição do Estado, a mensagem do Executivo à Assembleia deve expor a situação do Estado. “Compete privativamente ao governador: remeter mensagem e planos de governo à Assembleia Legislativa, na reunião inaugural da sessão legislativa, expondo a situação do Estado”, diz o texto constitucional.