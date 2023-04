Por Wesley Silas

As falas ditas durante o lançamento do Instituto Gratidão, criado pelo grupo do deputado Gutierres Torquato sinalizou para algo pouco visto na política gurupiense no evento que contou com a presença do vice-governador Laurez Moreira, da prefeita Josi Nunes, do empresário Oswaldo Stival e sua esposa Andrea Stival e representantes dos deputados Eduardo Fortes e Eduardo do Dertins.

“Quem escolhe são as pessoas e o povo de Gurupi escolheu a Josi para governar esta cidade e escolheu eu o Laurez para governar este Estado”, disse o governador Wanderlei Barbosa em discurso conciliador.

“Acima de tudo há o respeito e este respeito que deve prevalecer e está prevalecendo aqui”, Josi Nunes

Neste mesmo alinhamento, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou os trabalhos realizados pelos deputados Gutierres Torquato, Eduardo Fortes e Eduardo do Dertins.

“Eu parabenizo e desejo que o Instituído Gratidão Tocantins cumpra esta grande missão de transformar e colaborar não só Gurupi mas toda região sul do Tocantins . Também quero parabenizar o deputado Eduardo Fortes que criou a casa Nova esperança e também ao deputado Eduardo do Dertins que tem o projeto Roda Vida”, exemplificou a prefeita Josi Nunes em discurso de inauguração do Instituto Gratidão.

“É a primeira vez que o grupo está unido e a força política e liderança de Gurupi e região e Estado, representada pelo Governador Barbosa. Gurupi é maior do que tudo e está em nossos corações. O nosso único desejo é colaborar com as vidas e transformar esta cidade e eu sinto isso desde que eu nasci. O nosso desejo é estar juntos com vocês e não há diferença entre nós e pode haver diferença partidária ou no momento ou outro de eleição, mas acima de tudo há o respeito e este respeito que deve prevalecer e está prevalecendo aqui”, arrematou a prefeita em discurso.

“Aqui você vê o governador Wanderlei Barbosa, o nosso vice-governador, o Dr. Oswaldo Stival, a prefeita Josi Nunes numa demonstração de que a maturidade política”, Gutierrres

O anfitrião do evento, deputado Gutierres Torquato, em entrevista ao Portal Atitude, comentou sobre a importância da soma de força para agigantar a força da região que tem o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira como vice-governador o poderá ser o candidato natural na linha sucessória do governador Wanderlei Barbosa na eleições de 2026.

“Tudo isso mostra para os gurupienses a evolução da classe política porque não estamos discutindo questões política; mas, estamos construindo o que é melhor para Gurupi e o sul do Tocantins e agora temos o exemplo do Instituto Gratidão que está sendo aberto para cuidar das pessoas por meio de um trabalho social que melhore a qualidade de vida e que gere oportunidade. Aqui você vê o governador Wanderlei Barbosa, o nosso vice-governador, o Dr. Oswaldo Stival, a prefeita Josi Nunes numa demonstração de que a maturidade política tem se elevado e todos estão pensando em oferecer melhor qualidade de vida para quem merece”, disse o parlamentar.

Quanto melhor, melhor

Vale refletir que agora a classe política sinalizar a ruptura do antagonismo do passado e, se antes o que interessava era o “Quanto pior, melhor”, agora os representantes do comunidade gurupiense quebram este paradigma numa competição saudável com ações sociais envolvendo um conjunto de benefícios por meio de projetos sociais oferecidos envolvendo abrigo para pessoas que necessitam de tratamento médico, cursos profissionalizantes, atendimentos aos jovens, adultos e idosos, projeto esportivos, garantia da segurança alimentar, entre outros…