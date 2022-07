Por Redação

O objetivo do encontro é apresentar oficialmente Mauro Carlesse como pré-candidato ao Senado e também recepcionar novos filiados e a formação da executivas municipais. O prefeito de Axixá, Auri-Wulange Ribeiro Jorge será o anfitrião do evento.

O evento em Axixá é o segundo ato do AGIR-TO na fase de pré-campanha eleitoral em 2022. No início de julho, o município de Gurupi foi a sede do lançamento da pré-candidatura de Mauro Carlesse ao Senado, com a presença da prefeita Josi Nunes, vereadores, líderes comunitários e agentes políticos de todas as regiões do Tocantins.

“Voltaremos ao Bico do Papagaio para apresentar nosso pré-candidato a Senador, Mauro Carlesse, e também receber os novos filiados ao Agir. Carlesse tem história e muito serviço prestado no Bico. Tenho certeza que o reencontro de Carlesse com o povo do Bico do Papagaio será um marco histórico”, destaca o presidente estadual do AGIR-TO, Sebastião Albuquerque.